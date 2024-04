Coldiretti lancia l’allarme lingua blu in vista dell’arrivo dell’estate e del brusco delle temperature. Proprio per questo, per l’associazione “è cruciale un piano d’azione che preveda interventi immediati e tempestivi”.

Il presidente Battista Cualbu sottolinea come sia “molto meglio investire in prevenzione diretta e indiretta che intervenire con soldi pubblici per ristorare i danni”.

Ecco allora la richiesta al prossimo esecutivo regionale di intervenire per affrontare a monte il possibile problema della lingua blu e della perdita di animali. Evitando così una nuova ondata.

