Il rettore Francesco Mola, a margine della cerimonia di apertura dell’anno accademico 2024-2025, ha illustrato i principali sviluppi dell’Università di Cagliari. Tra le novità annunciate figurano l’istituzione di nuovi corsi di studio, soprattutto nelle sedi di Oristano e Nuoro, un aumento dei posti disponibili per i corsi di Medicina e Infermieristica e il ripristino di corsi di professioni sanitarie precedentemente attivati a cadenza biennale.

L’ateneo registra un incremento delle immatricolazioni e un potenziamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Queste azioni rientrano nel progetto di ammodernamento dell’università, sostenuto da un investimento infrastrutturale di “oltre 56 milioni di euro“, come ha sottolineato il rettore.

Rivolgendosi agli studenti, Mola ha invitato alla perseveranza e alla critica costruttiva: “Il mio messaggio è quello di non fermarsi mai, di criticarci quando sentono di farlo. Noi dobbiamo imparare sempre di più ad ascoltarli. Del resto siamo anche noi che li stimoliamo al pensiero critico. per cui non devono avere paura di parlare e devono battersi. A volte non dipende soltanto da loro, ma loro hanno il diritto di far sentire la loro voce. Il futuro lo devono modellare loro“.

