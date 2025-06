Michela Murgia, la scrittrice sarda avrebbe compiuto oggi 53 anni

Michela Murgia avrebbe compiuto oggi 53 anni. Una malattia se l’è portata via troppo presto meno di due anni fa, ma il suo ricordo è ancora vivo nell’impronta lasciata con i suoi libri e le sue idee.

Scrittrice di successo e paladina dei diritti civili, da Cabras aveva scalato le vette della letteratura italiana, diventando una delle autrici più lette e apprezzate dell’epoca contemporanea. Divisiva, certo, ma sempre coerente con i suoi ideali e anche per questo apprezzata da molti dei suoi “avversari” nei dibattiti pubblici.

Nata il 3 giugno 1972, Murgia ha dovuto lottare per emergere con il suo talento di scrittrice, esploso con il best seller “Accabadora“, primo vero successo di una carriera che dal 2009 in poi è decollata. A due anni dalla sua morte, Michela Murgia è ancora una delle più lette in Italia, segno di un’eredità intellettuale che resta patrimonio di tutta la Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it