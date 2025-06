Paura a Olbia, si rovescia pentola d’acqua bollente: grave una ragazza

Una giovane donna è rimasta seriamente ustionata questa mattina, 24 giugno, in un grave incidente domestico avvenuto a Pittulongu. Per cause ancora in fase di accertamento, una pentola di acqua bollente si è rovesciata addosso alla ragazza all’interno di un’abitazione della zona.

La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, ma le ustioni riportate dalla giovane sono apparse immediatamente di grave entità. Come riporta un noto quotidiano isolano, è stato lanciato l’allarme senza indugio, e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prontamente attivato l’elisoccorso.

Dopo essere stata stabilizzata sul luogo dell’incidente, la ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it