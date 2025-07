Il centrocampista classe 1995 del Como si avvicina al Cagliari: Mazzitelli porterebbe esperienza e dinamismo in mezzo al campo

Calciomercato Cagliari, si avvicina Mazzitelli dal Como per il centrocampo

Cagliari scatenato nelle ultime ore di mercato: dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Michael Folorunsho dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto, il direttore sportivo Angelozzi prosegue le trattative per rinforzare il reparto centrale del campo.

Il nome nuovo, e vicino al trasferimento in Sardegna, è quello di Luca Mazzitelli di proprietà del Como. Il centrocampista classe 1995 è in uscita dal club lariano e potrebbe approdare in rossoblù garantendo esperienza e dinamismo.

Mazzitelli, nella passata stagione, ha giocato la prima parte di campionato con il Como per poi trasferirsi a gennaio al Sassuolo dove ha vinto il campionato di Serie B. In totale ha collezionato 19 presenze collezionando 1 gol e 1 assist.

