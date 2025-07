Siligo, non si fermano le ricerche di Ciriaco Gusai: in campo droni ed elicotteri

Dell'allevatore 69enne si sono perse le tracce ormai dallo scorso 27 luglio. In campo diverse squadre per perlustrare al meglio la zona

Siligo, non si fermano le ricerche di Ciriaco Gusai: in campo droni...

Continuano senza sosta le ricerche dell’allevatore Ciriaco Gusai, di cui si sono misteriosamente perse le tracce dallo scorso 27 luglio nell’area di Siligo.

Diverse squadre sono in campo sui luoghi per cercare di perlustrare al meglio tutta la zona. Resta in azione il Soccorso alpino e speleologico, così come i Vigili del fuoco, che hanno effettuato una scansione aerea dell’area grazie all’elicottero.

Sul posto si è poi recato anche l’elicottero dei Carabinieri e si è fatto ricorso anche all’utilizzo di droni. Del 69enne però, per il momento, non vi è traccia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it