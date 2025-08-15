Palau, auto si schianta violentemente contro il guardrail: mezzo distrutto

Un vero e proprio miracolo quello che ha salvato la donna, conducente e unica occupante del mezzo, che è rimasta fortunatamente illesa

Le strade sarde questa notte sono state testimoni di un altro incidente stradale avvenuto nella Ss 133 tra Palau e Arzachena, che però fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche.

Intorno all’1.30 i Vigili del Fuoco si sono recati al chilometro 37 per prestare soccorso ad un’auto che era uscita di strada e si era schiantata contro il guardrail.

L’impatto visivo della scena ha fatto pensare alle conseguenze più gravi, ma la conducente, e unica occupante, per fortuna è rimasta illesa. Ad ogni modo, la donna è stata affidata alle cure del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area con l’aiuto dei Carabinieri di Santa Teresa di Gallura.

