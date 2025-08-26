Serramanna, spara al volto della compagna con fucile a piombini: arrestato 39enne

A denunciare quanto successo è stata la compagna dell'uomo, che era finito nel mirino dei Carabinieri per condotte violente e minacciose

Un 39enne disoccupato è stato arrestato nella giornata odierna dai Carabinieri di Serramanna, con il supporto dei colleghi di Villamar, per via di una serie di condotte violente e minacciose nei confronti della compagna.

L’uomo era già noto alle Forze di Polizia, ma in tempi recente era finito sotto stretta osservazione da parte dei militari. Il 39enne, in particolare, si era reso protagonista di un episodio incredibilmente grave, sparando al volto della compagna con un fucile a piombini, procurandole delle lesioni.

A denunciare quanto successo è stata la vittima che ha trovato il supporto dei Carabinieri e della Magistratura, che ha agito con celerità. L’uomo è stato rintracciato e condotto al Carcere di Uta, dove ora permarrà in attesa del giudizio dell’Autorità Giudiziaria.

