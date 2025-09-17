Disney torna in Sardegna per un nuovo film: riprese segrete in Gallura

Dopo "La Sirenetta" il colosso cinematografico statunitense ha scelto nuovamente l'Isola per un suo progetto: tante le ipotesi sul film

Dopo il film live action “La Sirenetta“, la Disney ha scelto nuovamente la Sardegna come luogo di ambientazione di un nuovo film, per il momento segreto.

Sono già stati svolti dei sopralluoghi sul territorio di Trinità d’Agultu e Vignola, operati da Wildside per conto del colosso statunitense, con le riprese che sarebbero già partite.

Numerose le ipotesi sul possibile film, che vanno dai live action di “Oceania” o “Hercules“, ma che hanno toccato anche il nuovo capitolo di Avatar o dell’universo Marvel. Non resta dunque che attendere e intanto il Nord Sardegna conferma di avere un presente e un futuro cinematografico ormai ben consolidato anche a livello internazionale.

