Cinema, la Regione stanzia 150mila euro all’Università per la didattica

Un sostegno concreto allo sviluppo della formazione nel settore cinematografico. L’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Ilaria Portas, ha presentato alla Giunta una delibera che stanzia un finanziamento di 150mila euro destinato alle istituzioni accademiche sarde.

La somma è finalizzata a promuovere l’innovazione e il potenziamento della didattica legata al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Il contributo complessivo di 150mila euro sarà ripartito tra tre importanti istituzioni: l’Università degli Studi di Cagliari riceverà la quota maggiore, pari a 60mila euro, mentre all’Università degli Studi di Sassari e all’Accademia delle Belle Arti di Sassari saranno destinati 45mila euro ciascuna.

L’iniziativa della Regione Sardegna sottolinea l’attenzione verso un settore culturale in forte crescita, riconoscendo il ruolo cruciale delle Università e delle Accademie nella formazione delle future professionalità cinematografiche isolane.

