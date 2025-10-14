Paura a Cabras, perde il controllo della moto ed esce di strada: grave un uomo

L'uomo è stato portato in codice rosso al San Martino di Oristano. Fortunatamente non è in pericolo di vita

Paura a Cabras dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 1.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto vicino all’incrocio per Funtana Meiga e sarebbe finito fuori strada.

Sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 che hanno soccorso il motociclista, che, pur avendo riportato importanti ferite, è rimasto cosciente.

L’uomo è stato così portato in ospedale a Oristano in codice rosso con la probabile frattura di entrambe le gambe. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

