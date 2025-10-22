Bessude, mezzo pesante in avaria: tratto di 131 temporaneamente chiuso

Sul posto sta intervenendo l'Anas che spera di ripristinare la corretta viabilità il prima possibile. Disposte alcune deviazioni per il traffico verso Thiesi e verso Ittiri

L’Anas ha disposto la temporanea chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 131, all’altezza del chilometro 14 nell’area di Bessude, in provincia di Sassari.

La causa è da ricondurre ad un mezzo pesante che è andato in avaria. Per questo motivo, il traffico diretto verso Thiesi è stato deviato dal km 22,250 al km 8,100, mentre quello in direzione Ittiri viene deviato dal km 8,100 al km 22,250.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre Anas che stanno lavorando al ripristino della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it