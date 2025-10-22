Mater Olbia, dalla cassaforte spariti 27.000€: la zona era priva di telecamere

Un ingente furto ha scosso l’Ospedale Mater Olbia, dove ben 27.000 euro sono svaniti dalla cassaforte situata negli uffici del Centro Unico di Prenotazione (CUP). L’ammanco, scoperto con grande sorpresa dalla direzione sanitaria, ha subito fatto scattare un’indagine interna e l’intervento delle Forze dell’Ordine per chiarire le modalità di un colpo così meticoloso.

L’esecuzione del furto suggerisce una profonda conoscenza della struttura. È infatti emerso che la zona di custodia della cassaforte è inspiegabilmente sprovvista di telecamere; non vi è videosorveglianza nel corridoio retrostante i banconi del CUP né presso la porta di servizio della stanza del denaro. Questa lacuna fa ritenere che l’autore, o gli eventuali complici, fosse perfettamente a conoscenza sia della planimetria che dei punti scoperti del sistema di sicurezza.

L’assenza di segni di scasso o forzatura su ingressi e sul contenitore blindato indica che l’azione sia stata compiuta con calma e destrezza, alimentando il forte sospetto di un coinvolgimento interno alla struttura.

Le indagini si stanno concentrando su diversi elementi critici. Innanzitutto, si sta cercando di capire chi avesse accesso alla chiave unica della cassaforte, valutando l’esistenza di eventuali duplicati. Inoltre, è sotto la lente di ingrandimento la prassi dei versamenti, che non sono quotidiani ma avvengono con cadenza variabile a seconda del carico di lavoro, un’abitudine che potrebbe aver fornito informazioni preziose a chi conosceva i tempi operativi del personale.

I Carabinieri di Olbia stanno vagliando i filmati delle telecamere nelle aree adiacenti per intercettare qualsiasi movimento sospetto, mentre la direzione del Mater Olbia sta parallelamente conducendo verifiche interne per accertare possibili negligenze o carenze nei protocolli di sicurezza.

