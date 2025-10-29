Fondi alla Festa del Fatto Quotidiano, Truzzu incalza Todde: “Risponda in Consiglio”

Prosegue il pressing del centrodestra sulla vicenda dei 68mila euro assegnati dalla Regione Sardegna per la Festa del Fatto Quotidiano a Roma. La Giunta guidata da Alessandra Todde aveva infatti stanziato la somma per un contratto con la concessionaria pubblicitaria del noto giornale, allo scopo ufficiale di promuovere la candidatura della miniera di Sos Enattos a Lula per l’Einstein Telescope.

Sulla vicenda indaga la Corte dei Conti, ma intanto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, chiede che la presidente Todde riferisca in Aula. “Questa è la seconda volta in Consiglio che affrontiamo questo tema con un’interrogazione” ha detto Truzzu durante la seduta di ieri. “Un mese fa non l’avevo discussa perché aspettavo la presenza della presidente, ma dopo un mese la presidente manca nuovamente. Prendo atto che non voglia rispondere”.

Truzzu ricorda poi che “la richiesta di spiegazioni avanzata dalla Corte dei Conti è del 9 ottobre. C’erano 15 giorni per rispondere, speriamo che la presidente abbia risposto alla Corte”. E conclude: “Sarebbe cosa buona e giusta mettere la risposta data a disposizione del Consiglio regionale, dove per la seconda volta non si presenta, forse ritenendo di non dover rispondere al Consiglio”.

