Verso Lazio-Cagliari, Pisacane: “Luperto resta importante, non è un caso”

Gara impegnativa per il Cagliari che lunedì 3 novembre alle 20.45 affronta la Lazio all’Olimpico. I rossoblù non battono i biancocelesti da ben 20 partite e il momento non è semplice per la squadra di Fabio Pisacane, reduce da una pesante sconfitta contro il Sassuolo.

La situazione. “La squadra sta bene. Non abbiamo fatto una partita nelle nostre possibilità, abbiamo deluso la gente, volevamo regalarci una classifica più tranquilla. Dobbiamo limitare gli errori commessi, a partire da me”.

Infermeria. “Pensare che qualcuno debba tirare il fiato può essere controproducente visto che sono passate solo 9 giornate. Qualcuno ha bisogno di giocare per prendere condizione. Recuperiamo Mina, ha fatto gli ultimi giorni con la squadra. Ciocci ha rimediato una distorsione alla caviglia. Non ci saranno lui, Deiola, Belotti, Liteta, Pintus e Rog”.

Il caso. “Mi dispiace che Luperto sia diventato un tormentone. Per me è un giocatore importante, l’anno scorso ha portato la nave in porto da leader. Un allenatore vive il quotidiano e secondo me e il mio staff ci sono state partite dove poteva fare meglio. Magari era anche un momento dove lui non era tranquillissimo. Domani potrebbe giocare, perché Luperto non è mai stato un caso”.

L’avversario. “La Lazio ha un allenatore forte e giocatori forti. Le assenze si stanno facendo sentire, per certe squadre perdere 4-5 giocatori è difficile. Mi aspetto che vogliano fare una grande partita davanti al proprio pubblico, ma non saremo la vittima sacrificale”.

