Villasor, minaccia i genitori per ottenere denaro: 27enne arrestato

Un 27enne di origine marocchina è stato arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri della Stazione di Villasor, con il supporto dei colleghi di Serramanna, Villamar e Samatzai, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe per l’ennesima volta minacciato e vessato i genitori conviventi nel tentativo di ottenere denaro, che avrebbe voluto presumibilmente utilizzare per acquistare sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti presso l’abitazione di famiglia dopo la richiesta di aiuto e, constatata la gravità della situazione, sono riusciti a riportare la calma e fermare il ragazzo. Dopo le formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

