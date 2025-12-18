Ottana, maxi sequestro di armi rubate: tre persone in manette

Si è conclusa con il recupero di un vero e proprio arsenale e la cattura di tre persone l’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza durante la notte tra il 16 e il 17 dicembre 2025. L’intervento, scattato nel territorio di Ottana, rappresenta il culmine di un’articolata attività d’indagine legata a un furto di armi avvenuto in precedenza.

Gli investigatori del Comando Provinciale di Oristano sono riusciti a risalire alla vettura sospetta, presumibilmente utilizzata per compiere il furto, grazie a un attento monitoraggio del territorio. Una volta individuato il mezzo con i tre sospettati a bordo, i militari hanno dato il via all’azione, avvalendosi del supporto d’élite dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

Il controllo ha permesso di rinvenire numerose armi rubate, che sono state immediatamente poste sotto sequestro. Per i tre uomini sono scattate le manette su disposizione dell’autorità giudiziaria. Come confermato dal comandante provinciale Steven Chenet, i dettagli tecnici e i risultati completi dell’indagine verranno resi noti nei prossimi giorni attraverso una comunicazione ufficiale dell’Arma.

