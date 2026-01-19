Sinnai, droga in auto e in casa: arrestato 21enne

Sequestrate cocaina, marijuana e hashish: il giovane è stato fermato dai Carabinieri durante un controllo all’alba

È scattato alle prime luci dell’alba l’arresto di un 21enne disoccupato di Sinnai, già noto alle forze di polizia, fermato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è maturata intorno alle 6 del mattino, durante un ordinario servizio di pattugliamento del centro abitato. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati dai colleghi della Stazione locale, hanno notato un’autovettura con due giovani a bordo procedere con atteggiamento sospetto, decidendo di fermarla per un controllo.

Il nervosismo manifestato dal conducente e dal passeggero, entrambi coetanei e conosciuti dalle Forze dell’ordine, ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale è stata quindi estesa al veicolo e successivamente all’abitazione del giovane alla guida.

Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, composto da 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2,4 grammi, oltre a 24 grammi di marijuana e quasi 45 grammi di hashish. Insieme alla droga sono stati sequestrati 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato condotto presso il Tribunale di Cagliari, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida con rito direttissimo è prevista per la mattinata odierna, durante la quale saranno valutate le responsabilità dell’indagato.

