Strada statale 129 chiusa a causa del forte vento: arbusti nella carreggiata

La furia del vento che sta sferzando la Sardegna in queste ore continua a creare pesanti disagi alla circolazione stradale. L’ultimo episodio critico si è registrato lungo la Strada Statale 129 “Trasversale Sarda”, dove un grosso arbusto è crollato sulla carreggiata all’altezza del chilometro 6,800, nel territorio comunale di Onifai.

A causa dell’ingombro, che occupa l’intera sede stradale, l’arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono operative le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del fusto, operazione resa complicata dalle continue raffiche che continuano a interessare la zona.

Al momento, il traffico veicolare viene deviato sulla viabilità secondaria segnalata in loco.

