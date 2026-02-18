Cagliari, Praxis sale al 45%: opzione per il 100%, ma Giulini frena

Il fondo Praxis Investment Management ha incrementato la propria partecipazione nel Cagliari Calcio, raggiungendo il 45% delle quote azionarie. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che parla di un ulteriore apporto economico destinato a sostenere il percorso di realizzazione del nuovo stadio cittadino.

Secondo quanto riferito, nelle casse della società sarebbero entrati altri 25 milioni di euro, che si aggiungono ai 20 milioni già investiti in precedenza. L’operazione confermerebbe la centralità del progetto del nuovo impianto, considerato uno snodo strategico non solo sportivo ma anche finanziario per la crescita del club rossoblù.

L’aumento della quota del fondo rappresenterebbe però solo una tappa intermedia. Maurizio Fiori e Prashant Gupta non sarebbero intenzionati a fermarsi a una posizione di minoranza, ma punterebbero a un ulteriore consolidamento della propria presenza nell’azionariato. In questa prospettiva, Praxis avrebbe già in mano un’opzione d’acquisto per ulteriori quote che vorrebbe esercitare subito.

Il tema proprietà si intreccia direttamente con quello infrastrutturale. Il presidente Tommaso Giulini, preferirebbe attendere lo sblocco definitivo dell’iter legato al nuovo stadio prima di valutare qualsiasi passaggio ulteriore. La motivazione sarebbe principalmente economica: la realizzazione dell’impianto aumenterebbe in modo significativo il valore patrimoniale complessivo della società, rendendo eventuali operazioni societarie più vantaggiose e strutturate. Si andrebbe da un patrimonio del valore di 7,5 milioni di euro a ben 120 milioni di euro.

Intanto, sempre sul fronte stadio, la giornata odierna potrebbe essere importante. È infatti previsto un meeting tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente Giulini e i delegati di FIGC e UEFA per discutere della candidatura del futuro impianto come possibile sede degli Europei del 2032.

L’obiettivo dell’incontro sarebbe quello di rafforzare la posizione di Cagliari nella corsa agli stadi ospitanti e, di conseguenza, aprire l’accesso ai fondi governativi legati all’organizzazione della competizione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it