Elmas, operaio travolto e ferito da una porta finestra durante l’installazione

Un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi a Elmas, all’interno di un’abitazione privata attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. L’incidente ha visto coinvolto un operaio di 41 anni, impiegato presso una ditta di serramenti, rimasto ferito durante le fasi di montaggio di una porta finestra. Per ragioni che gli inquirenti stanno ancora analizzando, il pesante manufatto si sarebbe sganciato o ribaltato, investendo l’uomo.

Il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 ha permesso di prestare le prime cure all’operaio, poi trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante l’assegnazione del codice giallo e il ricovero presso la struttura ospedaliera, le notizie cliniche sono rassicuranti: il lavoratore ha riportato vari traumi ma non è considerato in imminente pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai Carabinieri della Stazione di Assemini che hanno isolato l’area, è intervenuto il personale dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL di Cagliari. Gli ispettori hanno avviato una verifica tecnica rigorosa per accertare se nel cantiere venissero rispettati i protocolli di sicurezza e per individuare eventuali falle nelle procedure di fissaggio o movimentazione degli infissi. Della vicenda è stata ufficialmente informata la Procura della Repubblica.

