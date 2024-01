Sabato 27 gennaio 2024 è stata aperta al pubblico una nuova area verde poli-funzionale, di 5.500 metri quadrati in via Fellini-via delle Felci, nel quartiere di Barracca Manna a Cagliari.

L’apertura è avvenuta in seguito all’intervento di riqualificazione e bonifica, ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate.

L’intervento ha visto la realizzazione di un’ampia area giochi per bambini, aree relax, un campo da calcetto recintato, due aree cani recintate, divise per taglia grande e piccola. In tutte le aree sono presenti fontanelle e sedute.

L’area è stata dotata di impianto di irrigazione che serve il nuovo arredo a verde: alberi (jacarande, carrubi, albizie, lecci), arbusti mediterranei ed essenze aromatiche.

