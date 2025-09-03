Desulo, scovata maxi piantagione di marijuana: 20enne in manette

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Desulo dai Carabinieri della Compagnia di Tonara con l’accusa di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 100 piante di marijuana trovate in un terreno con un sofisticato sistema di irrigazione.

Il blitz è scattato alcuni giorni fa e ha visto la partecipazione anche dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. I militari hanno sorpreso il ventenne mentre stava raccogliendo e potando le infiorescenze.

La piantagione, ben nascosta tra la vegetazione, contava 104 piante di altezza variabile, alimentate da un sistema di irrigazione con 200 metri di tubature e una cisterna. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.

