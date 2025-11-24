Guasto alla rete idrica di Quartu: riparata la condotta di via Corridoni

Poco prima delle 15:00 di oggi, le squadre di pronto intervento di Abbanoa hanno terminato con successo i lavori di riparazione sulla condotta idrica di Via Corridoni, a Quartu Sant’Elena. I tecnici del Gestore Unico sono ora impegnati nelle procedure necessarie per ripristinare la fornitura e riavviare l’erogazione in tutto il centro abitato. Il servizio dovrebbe tornare alla normalità entro il tardo pomeriggio.

Per consentire l’intervento, si è resa indispensabile la sospensione del flusso idrico. Il guasto riguardava, infatti, una condotta primaria in acciaio del diametro di 350 millimetri, e le relative operazioni di saldatura richiedevano l’assenza totale di acqua nella rete.

Per tale ragione, è stato necessario procedere alla chiusura del serbatoio che alimenta la città. È importante notare che l’approvvigionamento idrico è stato mantenuto regolarmente nella zona del litorale, la quale è servita da un acquedotto separato.

