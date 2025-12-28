Cagliari, tutti pazzi per Kilicsoy | I compagni: “Godiamoci il suo talento”

Semih Kilicsoy si prende la scena allo stadio Olimpico Grande Torino e firma la vittoria del Cagliari. Il turco è eletto Mvp del match vinto 2-1 in rimonta dai rossoblù, proprio con una sua prodezza. Al termine della gara, l’attaccante turco ha raccontato a caldo le sue emozioni ai microfoni di Dazn, insieme a Matteo Prati, autore del gol che aveva riaperto la sfida.

“È una felicità enorme – ha spiegato Kilicsoy – segnare un gol da tre punti è una sensazione speciale, soprattutto dopo quello della settimana scorsa che non era bastato per vincere. Questo gol è per tutti: per i compagni, per il mister, per lo staff e per i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto, allo stadio e da casa. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno di loro”.

Soddisfazione e consapevolezza anche nelle parole di Matteo Prati, che ha sottolineato il peso specifico della giocata del compagno: “Semih lo vediamo ogni giorno in allenamento e conosciamo bene le sue qualità. Oggi ha fatto una prodezza bellissima e soprattutto pesante per il nostro cammino. Quello che contava erano i punti e portarli a casa è fondamentale, dopo le ultime due gare in cui ci erano sfuggiti”.

Il centrocampista rossoblù ha poi parlato del suo gol e dello spirito della squadra: “Ho esultato con tutti perché il gruppo è forte. Siamo una squadra che unisce qualità e coesione, lavoriamo tanto insieme e ogni successo individuale nasce dal lavoro collettivo”.

Sulla crescita di Kilicsoy è intervenuto anche Alessandro Deiola, uno dei leader dello spogliatoio: “Semih ha qualità altissime, lo aspettavamo. Quando arrivi in Italia serve tempo per ambientarti, ora sta dimostrando tutto il suo valore. Questi colpi fanno parte del suo repertorio, deve continuare così, ma dobbiamo farlo tutti. Intanto ci godiamo il suo talento”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it