Emanuele Cani, assessore all’industria, ha parlato della questione gas in Sardegna, per cittadini e imprese.

“La Regione non cambia idea sulla dorsale. Smentisco quindi tutte le ricostruzioni giornalistiche sul tema. Dove c’è la necessità arriverà il metano. Sarebbe sbagliato ripercorrere strade che non hanno portato a nulla. Nessuno stravolgimento, quindi, e neppure programmi per estromettere territori della Sardegna“, si legge in una nota.

“Dobbiamo lavorare tutti assieme per una infrastruttura di rete, utile sopratutto per il comparto industriale che attende risposte da troppi anni e che sia a servizio di tutti i territori che ne hanno bisogno. Il nostro unico obiettivo è quello di garantire a tutto i cittadini sardi e alle imprese della Sardegna un prezzo del gas in linea con quello del territorio nazionale“.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it